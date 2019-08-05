В России предложили создать цифровые профили такиситов

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В Общественной палате (ОП) России предложили создать цифровые профили водителей такси для безопасности пассажиров.
В России предложили создать цифровые профили такиситов
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«Легально в России работает порядка 700 тыс. водителей, в то время как в теневом секторе сегодня работает свыше миллиона человек», — цитирует РИА Новости члена ОП Елену Сутормину. 

По данным правительства Москвы за январь 2019 года, более 40% водителей легального такси в мегаполисе составляют иностранные граждане, преимущественно из стран СНГ.

Как отмечает Сутормина, невозможность проверить водительские удостоверения граждан СНГ приводит к падению качества услуг и росту ДТП с участием такси. 

«Инициативу о создании системы цифровых профилей водителей такси мы будем обсуждать уже в августе на VII Международном Евразийском форуме «ТАКСИ», — добавила она. 

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области в мае аннулировали около 10 тыс. разрешений у четырёх таксомоторных компаний. 

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