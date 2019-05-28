Эксперт оценил новый закон об агрегаторах такси

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Автоэксперт Дмитрий Пучков оценил закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок.
Эксперт оценил новый закон об агрегаторах такси
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Мне нравится данный законопроект, я полностью его поддерживаю. Связано это с частыми аварийными ситуациями из-за засыпающих или уставших водителей за рулём», — сказал Пучков в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его мнению, законопроект довольно серьёзно скажется на работе таксистов в России.

Ранее в Госдуме заявили, что новый закон о такси вступит в силу в 2019 году.

В свою очередь, автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал принятие нижней палатой парламента закона об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

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