Эксперт оценил новый закон об агрегаторах такси

Автоэксперт Дмитрий Пучков оценил закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок.

«Мне нравится данный законопроект, я полностью его поддерживаю. Связано это с частыми аварийными ситуациями из-за засыпающих или уставших водителей за рулём», — сказал Пучков в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его мнению, законопроект довольно серьёзно скажется на работе таксистов в России.

Ранее в Госдуме заявили, что новый закон о такси вступит в силу в 2019 году.

В свою очередь, автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал принятие нижней палатой парламента закона об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.