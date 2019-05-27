В Госдуме заявили, что новый закон о такси вступит в силу в 2019 году

Закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен вступить в силу в 2019 году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По его прогнозам, в комитете по этому проекту пройдёт ещё три-четыре рабочих группы, и в конце июня — начале июля он будет передан в правовое управление нижней палаты парламента.

«Если быстро всё пройдёт, примем до конца сессии в июле. Не получится — рассмотрим в окончательном в сентябре. Одним словом, в долгий ящик он точно не уйдёт, скажу даже больше: новый закон о такси вступит в силу уже в этом году», — цитирует Москвичева РИА Новости.

Он отметил, что считает инициативу «сверхинтересной» и направленной на повышение безопасности пассажиров.

Ранее Nation News передавал, что Роспотребнадзор рассказал о работе горячей линии по такси.

В декабре 2018 года ГД приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси.