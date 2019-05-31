В Подмосковье в мае аннулировали около 10 тысяч разрешений у таксомоторных компаний
- РИА Новости
Компании «Сити-Голд», ООО «Вулкан Групп» и «Базис» не предоставляли услуг по перевозке. Деятельность «Мостакси-24» прекращена в связи с ликвидацией (в ходе сверки с базой налоговых органов).
С начала года в Подмосковье аннулировали примерно 19 тыс. разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси.
В настоящее время в регионе по разрешениям работает 84 тыс. такси.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor прокомментировал закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок.