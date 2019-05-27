Эксперт прокомментировал новый закон об агрегаторах такси

Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor прокомментировал закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок.

«На пассажирах это отразится только в лучшую сторону. Если случится ДТП, будет понятно, где автомобиль. С помощью спутников его можно будет в любое время найти, эта система применяется во всех странах, как GPS, без разницы», — заявил он.

По его словам, отслеживать количество отработанных водителями часов агрегатор способен и сейчас.

Ранее в Госдуме заявили, что новый закон о такси вступит в силу в 2019 году.

Также автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал принятие Госдумой закона об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.