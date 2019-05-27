Эксперт прокомментировал новый закон об агрегаторах такси
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«На пассажирах это отразится только в лучшую сторону. Если случится ДТП, будет понятно, где автомобиль. С помощью спутников его можно будет в любое время найти, эта система применяется во всех странах, как GPS, без разницы», — заявил он.
По его словам, отслеживать количество отработанных водителями часов агрегатор способен и сейчас.
Ранее в Госдуме заявили, что новый закон о такси вступит в силу в 2019 году.
Также автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал принятие Госдумой закона об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.