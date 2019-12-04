Пострадавшего при стрельбе в Перми росгвардейца представят к награде

Сотрудника Росгвардии, который был ранен при задержании стрелявшего в Перми мужчины, представят к государственной награде, заявил глава региона Максим Решетников.

«Благодаря сотрудникам Росгвардии и особенно Михаилу Немтинову удалось избежать других жертв. Михаил получил ранение. Вместе с другим пострадавшим он в больнице — их здоровью ничего не угрожает. Михаила договорились с руководством краевого (управления. — RT) Росгвардии представить к госнаграде», — написал губернатор в своём Instagram.

Решетников выразил соболезнования родным погибшей, отметив, что им будет оказана необходимая помощь.

Ранее в Росгвардии прокомментировали состояние раненного при стрельбе в Перми сотрудника ведомства, заявив, что угрозы его жизни и здоровью нет.

Также сообщалось, что СК начал расследование после того, как в Перми мужчина в состоянии опьянения открыл стрельбу по прохожим на улице, убив женщину и ранив двух человек.