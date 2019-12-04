Пострадавшего при стрельбе в Перми росгвардейца представят к награде
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«Благодаря сотрудникам Росгвардии и особенно Михаилу Немтинову удалось избежать других жертв. Михаил получил ранение. Вместе с другим пострадавшим он в больнице — их здоровью ничего не угрожает. Михаила договорились с руководством краевого (управления. — RT) Росгвардии представить к госнаграде», — написал губернатор в своём Instagram.
Решетников выразил соболезнования родным погибшей, отметив, что им будет оказана необходимая помощь.
Ранее в Росгвардии прокомментировали состояние раненного при стрельбе в Перми сотрудника ведомства, заявив, что угрозы его жизни и здоровью нет.
Также сообщалось, что СК начал расследование после того, как в Перми мужчина в состоянии опьянения открыл стрельбу по прохожим на улице, убив женщину и ранив двух человек.