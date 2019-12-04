В Росгвардии рассказали о состоянии раненного в Перми сотрудника

В Росгвардии прокомментировали состояние раненного при стрельбе в Перми сотрудника ведомства. По словам официального представителя службы Валерия Грибакина, угрозы жизни и здоровью мужчины нет.

«Находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе города Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшим на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооружённого мужчину. Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение», — рассказал Грибакин Интерфаксу.

Раненому оказана медицинская помощь, добавил он.

Ранее Следственный комитет начал расследование после того, как в Перми мужчина в состоянии опьянения открыл стрельбу по прохожим на улице, убив женщину и ранив двух человек, в том числе сотрудника Росгвардии.