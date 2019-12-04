СК возбудил дело после стрельбы на улице в Перми

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Следственный комитет начал расследование после того, как в Перми мужчина в состоянии опьянения открыл стрельбу по прохожим на улице, убив женщину и ранив двух человек, в том числе сотрудника Росгвардии.
СК возбудил дело после стрельбы на улице в Перми
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Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошёл ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми.

Уточняется, что ранее судимый 50-летний местный житель вооружился охотничьим ружьём, которым владел незаконно, и открыл стрельбу сначала в своей квартире, а потом на улице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК (убийство из хулиганских побуждений), ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, в том числе наиболее опытные криминалисты, проводится осмотр мест происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, в том числе в квартире подозреваемого.

Ранее о стрельбе в Перми сообщил источник. Как уточнялось, стрелка задержал прибывший наряд вневедомственной охраны.

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