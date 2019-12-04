Источник: в Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

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В Перми местный житель открыл огонь из ружья по прохожим, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибла проходившая мимо женщина», — заявил источник.

По его словам, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов также получили ранения.

Источник добавил, что стрелка задержал прибывший наряд вневедомственной охраны. Он уточнил, что подозреваемого доставили в отдел полиции.

Ранее в Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек.

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