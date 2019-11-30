В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

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В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
  • РИА Новости

Об этом RT сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Конфликт (произошёл. — RT) на Ботанической улице в одной из гостиниц. Там бытовой конфликт, один из постояльцев выстрелил в другого из травматического оружия. Стрелявший скрылся на автомашине, разыскиваем его», — заявили в МВД.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали на машине скорой помощи.

17 ноября полиция начала проверку из-за стрельбы из травматического оружия на Новом Арбате, в ходе которой пострадал один человек.

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