В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.

Об этом RT сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Конфликт (произошёл. — RT) на Ботанической улице в одной из гостиниц. Там бытовой конфликт, один из постояльцев выстрелил в другого из травматического оружия. Стрелявший скрылся на автомашине, разыскиваем его», — заявили в МВД.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали на машине скорой помощи.

17 ноября полиция начала проверку из-за стрельбы из травматического оружия на Новом Арбате, в ходе которой пострадал один человек.