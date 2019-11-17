Полиция начала проверку из-за ранения мужчины в центре Москвы

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В Москве сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту стрельбы из травматического оружия на Новом Арбате, в результате которой один человек получил ранения.
Полиция начала проверку из-за ранения мужчины в центре Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.

«Сегодня около 09:00 поступила телефонограмма о доставлении в медицинское учреждение на Новом Арбате мужчины с ранениями, полученными от травматического оружия», — заявили в МВД.

В октябре Следственный комитет организовал проверку по сообщениям СМИ о стрельбе из травматического пистолета в школе Москвы.

Также URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.

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