Полиция начала проверку из-за ранения мужчины в центре Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.
«Сегодня около 09:00 поступила телефонограмма о доставлении в медицинское учреждение на Новом Арбате мужчины с ранениями, полученными от травматического оружия», — заявили в МВД.
В октябре Следственный комитет организовал проверку по сообщениям СМИ о стрельбе из травматического пистолета в школе Москвы.
Также URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.