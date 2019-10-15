В Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья

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В городе Пласте задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Челябинской области. Решается вопрос о заведении уголовного дела.
В Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья
  • РИА Новости

Инцидент произошёл около 15:00 в понедельник, 14 октября. Прибывшие на место сотрудники управления увидели на пустыре автомобиль Daewoo Nexia, на заднем сиденье которого лежали ружьё и патроны. Нетрезвый водитель подтвердил, что стрельбу вёл он.

«Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. Ружьё и семь патронов, по его словам, он нашёл в лесу. Согласно базам данных, задержанный владельцем оружия не является», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Курской области организовали проверку по факту стрельбы в воздух полицейским, который отгонял детей от своего автомобиля.

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