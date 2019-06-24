СК начал проверку по факту стрельбы полицейским в Курской области

В Курской области проводят проверку по факту стрельбы в воздух полицейским, который отгонял детей от своего автомобиля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл вечером 23 июня на улице Ламоновской в областной столице.

«Мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвёл один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Травматический пистолет изъят.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В мае телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Одинцове в ходе массовой драки мужчина достал из багажника автомобиля-такси травматический пистолет и открыл стрельбу.