СК начал проверку по факту стрельбы полицейским в Курской области

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В Курской области проводят проверку по факту стрельбы в воздух полицейским, который отгонял детей от своего автомобиля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СУ СК России по региону.
СК начал проверку по факту стрельбы полицейским в Курской области
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Инцидент произошёл вечером 23 июня на улице Ламоновской в областной столице.

«Мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвёл один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Травматический пистолет изъят.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В мае телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Одинцове в ходе массовой драки мужчина достал из багажника автомобиля-такси травматический пистолет и открыл стрельбу.

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