Медведев оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение снизить допустимое превышение скорости до 10 км/ч, заявив, что такое ограничение не всегда замечается водителями.

«Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулём сидит (во всяком случае, иногда), могу вам сказать, что, конечно, по моим ощущениям, эти 10 км/ч — они очень часто на машине не «ловятся» даже самим водителем», — приводит ТАСС его слова.

По мнению Медведева, снижение допустимого порога до 10 км/ч может стать поводом для штрафа водителей в ситуации, когда они не намеревались нарушить ПДД.

«Иногда на спидометре этого превышения даже не видно... особенно когда речь идёт о машинах не очень новых», — сказал премьер.

Медведев обещал дать поручение ещё раз проанализировать данный вопрос.

В октябре Минтранс России поддержал снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах.

Медведев поручил МВД и другим ведомствам проработать вопрос целесообразности введения штрафа в случае превышения скорости на 10—20 км/ч.