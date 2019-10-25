«Ъ»: Медведев поручил обосновать штрафы за мелкое превышение скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим ведомствам проработать вопрос целесообразности введения штрафа в случае превышения скорости на 10–20 км/ч.

Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее поручение.

Отмечается, что доклад по этому вопросу необходимо представить в правительство в начале декабря.

В конце сентября заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. По его словам, МВД поддерживает «снижение ненаказуемого скоростного порога как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее 10 км/ч».

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News прокомментировал заявление Кузина.

Позднее в Минтрансе сообщили, что ведомство поддерживает снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах.