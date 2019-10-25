«Ъ»: Медведев поручил обосновать штрафы за мелкое превышение скорости
- РИА Новости
Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее поручение.
Отмечается, что доклад по этому вопросу необходимо представить в правительство в начале декабря.
В конце сентября заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. По его словам, МВД поддерживает «снижение ненаказуемого скоростного порога как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее 10 км/ч».
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News прокомментировал заявление Кузина.
Позднее в Минтрансе сообщили, что ведомство поддерживает снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах.