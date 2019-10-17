Минтранс поддержал снижение допустимого превышения скорости до 10 км/ч

Минтранс России поддерживает снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 километров в час при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах. Об этом заявил заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

Как отметил Алафинов, в ведомстве считают, что с точки зрения безопасности дорожного движения «это шаг правильный», информирует РИА Новости.

«Но здесь есть очень важный нюанс: при этом мы сейчас вместе с госкомпанией («Российские автомобильные дороги». — RT), Федеральным дорожным агентством отработали полный перечень автомобильных дорог федерального значения, у которых возможно повышение скоростного режима при снижении этого порога», — сказал он.

По его словам, Минтранс и ГИБДД «для целей национального проекта» поддерживают такую инициативу, но при том, что на федеральных дорогах где-то будет повышен режим.

Он добавил, что изначально нештрафуемый скоростной лимит в 20 км/ч был введён из-за того, что первые системы работали с достаточно большой погрешностью, а современные системы фотовидеофиксации гораздо более точные.

Как заявил Алафинов, в настоящее время с ГИБДД обсуждается увеличение максимальной скорости со 110 до 130 км/ч, однако такое предложение заходит в тупик при нештрафуемом лимите в 20 км/ч.

Ранее в ГИБДД заявляли, что намерены снизить ненаказуемый порог превышения разрешённой скорости до 10 км/ч.

В ведомстве рассчитывают, что эта инициатива найдёт своё отражение в обновлённом КоАП, который Государственная дума может рассмотреть в следующем году.

Эксперт Кирилл Форманчук прокомментировал URA.RU идею снизить допустимый порог превышения скорости.

Подробнее — в материале RT.