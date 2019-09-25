Эксперт прокомментировал идею снизить допустимый порог превышения скорости

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Российский автоправозащитник Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU прокомментировал заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Эксперт прокомментировал идею снизить допустимый порог превышения скорости
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Я считаю, гораздо правильнее было бы разработать комплексную программу в области дорожного движения, ввести её и следовать ей», — заявил он.

Как отметил эксперт, если взять Европу, то порог скорости в городе там не 60 км/ч, как в России, а ниже.

По словам Форманчука, российские 60 км/ч плюс ненаказуемые 20 км/ч — достаточно много.

Со своей стороны, координатор «Синих ведёрок» Петр Шкуматов в беседе с НСН выразил мнение, что нужно соблюдать баланс.

«Сейчас эти 19 км/ч позволяют сглаживать эти скачки и перепады скорости, поддерживать ровный скоростной режим. 10 км/ч уже не позволят этого сделать, водителю придётся ездить в режиме «газ — тормоз», что будет его изматывать», — пояснил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал в беседе с RT заявление Кузина.

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