Автоэксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости
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- РИА Новости
«Хорошо это или плохо — вопрос открытый. Если бы обустроили движение в городе и сделали трассу, по которой можно ехать быстрее, и оставили ограничение на сложных участках дороги, то это было бы нормально. Но часто мы видим ограничения в тех местах, где можно двигаться с гораздо большей скоростью, не создавать пробок. Наверное, плюс в том случае, если скоростной режим будет нормализован относительно технического устройства современных автомобилей и пропускной способности городских и внегородских улиц, и плохо, если это не будет сделано», — пояснил Хайцеэр.
Ранее заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил о возможном изменении порога ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости.
Кузин отметил, что МВД поддерживает идею снижения порога как минимум до ранее установленных величин.