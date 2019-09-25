Автоэксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

«Хорошо это или плохо — вопрос открытый. Если бы обустроили движение в городе и сделали трассу, по которой можно ехать быстрее, и оставили ограничение на сложных участках дороги, то это было бы нормально. Но часто мы видим ограничения в тех местах, где можно двигаться с гораздо большей скоростью, не создавать пробок. Наверное, плюс в том случае, если скоростной режим будет нормализован относительно технического устройства современных автомобилей и пропускной способности городских и внегородских улиц, и плохо, если это не будет сделано», — пояснил Хайцеэр.

Ранее заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил о возможном изменении порога ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости.

Кузин отметил, что МВД поддерживает идею снижения порога как минимум до ранее установленных величин.