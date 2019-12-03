Эксперт напомнил о противопоказаниях к прививкам

Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в беседе с «Российской газетой» напомнил о противопоказаниях к прививкам.

«Современные вакцины — это безопасные препараты, они имеют крайне ограниченное число противопоказаний. И, как правило, они носят временный характер», — заявил он.

К примеру, тем, кто перенёс любые острые заболевания, плановую иммунизацию проводят через две-четыре недели после выздоровления, а тем, кто страдает от хронических заболеваний, — при наступлении ремиссии на фоне поддерживающего лечения.

Вакцинацию не проводят, если у привитого были побочные (индивидуальные) проявления после иммунизации на предыдущую дозу препарата.

Кроме того, прививку не делают, если у человека имеются гуморальные, клеточные, комбинированные первичные иммунодефициты, индуцированные иммунодефицитные состояния.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.