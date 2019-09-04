Эксперт рассказала о важности вакцинации

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.

«У того или иного вируса есть определённые волны. Мы живём в условиях высокой распространённости — самолёты, перелёты, контакты с другими континентами. В наше время распространённость вируса повсеместная, независимо от географии его возникновения. Вспышки идут одновременно по всему миру», — заявила она.

По её словам, только благодаря вакцинации это можно затормозить и ограничить.

Как пояснила Ярцева, смысл процедуры в том, чтобы защитить тех, кто ослаблен и наиболее подвержен болезни. Например, те, у кого есть патология сердечно-сосудистой системы, не способны легко перенести заболевание.

«В этом числе также грудные дети, беременные женщины, пожилые люди, у которых ослаблена иммунная система. Так что прививки — это вклад в общее здоровье», — заключила она.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз.

ФАН со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал о том, какие меры необходимы для профилактики гриппа.