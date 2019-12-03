В Роскомнадзоре объяснили блокировку страниц фотобанка Shutterstock

В Роскомнадзоре объяснили причину блокировки страниц фотобанка Shutterstock наличием материалов, которые оскорбляют российские государственные символы и содержат сведения о способах самоубийства.

«Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещённая информация не удалена», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее Роскомнадзор направил в адрес портала «Два.ч» и ряда других сайтов требования об удалении информации в связи с размещёнными там комментариями и изображениями, которые оскорбляют Конституцию, гимн, герб и флаг России.

3 октября в ведомстве рассказали о блокировке оскорбляющего госсимволы контента.