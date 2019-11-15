Роскомнадзор направил порталу «Два.ч» требования об удалении информации
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Как указывается на сайте ведомства, речь идёт о комментариях и изображениях, оскорбляющих Конституцию, гимн, герб и флаг России.
«Администрациям соответствующих сайтов, в том числе портала «Два.ч», направлены уведомления о внесении интернет-страниц в единый реестр запрещённой информации. Сайты обязаны удалить указанные изображения и комментарии», — указывается в заявлении.
Уточняется, что соответствующие меры принимаются на основании статьи федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ранее в Роскомнадзоре рассказали о блокировке оскорбляющего госсимволы контента.