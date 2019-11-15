Роскомнадзор направил порталу «Два.ч» требования об удалении информации

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Роскомнадзор направил в адрес портала «Два.ч» и ряда других сайтов требования об удалении информации.
Роскомнадзор направил порталу «Два.ч» требования об удалении информации
  • Pixabay

Как указывается на сайте ведомства, речь идёт о комментариях и изображениях, оскорбляющих Конституцию, гимн, герб и флаг России.

«Администрациям соответствующих сайтов, в том числе портала «Два.ч», направлены уведомления о внесении интернет-страниц в единый реестр запрещённой информации. Сайты обязаны удалить указанные изображения и комментарии», — указывается в заявлении.

Уточняется, что соответствующие меры принимаются на основании статьи федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о блокировке оскорбляющего госсимволы контента.

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