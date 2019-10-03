Роскомнадзор рассказал о блокировке оскорбляющего госсимволы контента

В Роскомнадзоре рассказали о работе по блокировке сайтов, на которых ранее была размещена информация, оскорбляющая российские государственные символы.

«В настоящий момент доступ на территории России ограничен к четырём URL (прямым ссылкам. — RT), запрещённая информация удалена с 79 URL, ожидается удаление с двух интернет-страниц», — сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

По заявлению ведомства, с начала действия закона поступило 45 требований Генпрокуратуры в отношении 85 интернет-страниц, 70% которых касались размещения в сети материалов, оскорбляющих флаг и герб России.

Были зафиксированы три случая оскорбления российского гимна, 60 — флага и герба, 15 — президента России, семь — Конституции страны.

В начале апреля Роскомнадзор сообщил, что проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества.

29 марта в России вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей и публикуемых в сети материалов, которые оскорбляют государство и общество.