Роскомнадзор проводит работу со СМИ по закону о защите госсимволов
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- РИА Новости
«В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, целью таких действий является выработка эффективных правоприменительных механизмов, которые позволят «оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности».
В частности, указывается, что в рамках мер Роскомнадзор начал фиксировать реакцию СМИ на законные требования территориальных органов ведомства.
В России 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей и публикуемых в сети материалов, которые оскорбляют государство и общество.
18 марта соответствующие законы были подписаны российским президентом Владимиром Путиным.