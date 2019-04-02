Роскомнадзор проводит работу со СМИ по закону о защите госсимволов

Роскомнадзор проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества, заявили в пресс-службе ведомства.

«В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, целью таких действий является выработка эффективных правоприменительных механизмов, которые позволят «оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности».

В частности, указывается, что в рамках мер Роскомнадзор начал фиксировать реакцию СМИ на законные требования территориальных органов ведомства.

В России 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей и публикуемых в сети материалов, которые оскорбляют государство и общество.

18 марта соответствующие законы были подписаны российским президентом Владимиром Путиным.