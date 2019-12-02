Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье

Белорусский лидер Александр Лукашенко направил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи с аварией рейсового автобуса в Забайкальском крае, жертвами которой стали 19 человек.

«Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Белорусии с большой скорбью», — сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко выразил глубокие соболезнования близким погибших и всем россиянам от своего имени и от народа Белоруссии.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила о гибели в ДТП в Забайкалье четырёх детей.

1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Сретенском районе Забайкальского края погибли 19 человек и ещё 22 пострадали. В регионе объявлен траур.

Соболезнования в связи со смертью людей в Забайкалье выразили в Совете Европы.