Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье

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Белорусский лидер Александр Лукашенко направил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи с аварией рейсового автобуса в Забайкальском крае, жертвами которой стали 19 человек.
Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Белорусии с большой скорбью», — сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко выразил глубокие соболезнования близким погибших и всем россиянам от своего имени и от народа Белоруссии.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила о гибели в ДТП в Забайкалье четырёх детей.

1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Сретенском районе Забайкальского края погибли 19 человек и ещё 22 пострадали. В регионе объявлен траур.

Соболезнования в связи со смертью людей в Забайкалье выразили в Совете Европы.

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