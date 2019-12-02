Путин призвал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

Президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по военной тематике поставил задачу в ближайшие годы активно наращивать боевые возможности Военно-морского флота.

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон», — сказал Путин, отметив, что это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности.

Также президент заявил об исполнении 70% поручений по развитию Вооружённых сил России и ОПК, назвав данный уровень удовлетворительным.

Ранее сообщалось, что проект концепции строительства и развития ВС страны будет представлен Советом безопасности России на утверждение Путину до 30 марта 2020 года.

Также российский лидер заявил, что подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году.