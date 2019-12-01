На Украине заявили о превосходстве российских боевых катеров

Украинский военный эксперт Тарас Чмут заявил о превосходстве российского патрульного катера проекта «Соболь» над артиллерийским катером (МБАК) типа «Гюрза-М», который стоит на вооружении Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Украинский МБАК (около 54 т) и российский «Соболь» (около 57,5 т). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, в восьми корпусах ВМСУ (Военно-морских сил Украины. — RT) закончат их закупку», — написал он в Twitter.

Цікаве фото. Український МБАК (~54 тони) та російський "Соболь" (~57,5 т). Цікаво порівняти обводи корпусу в катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКи ніяк не адаптовані ані до швидкості ані до повноцінних дій у морі. Сподіваюся, на 8-ми корпусах ВМСУ закінчить їх закупівлю pic.twitter.com/9awCrqNx3Y — Taras Chmut (@TarasChmut) November 28, 2019

Ранее в Верховной раде сравнили возвращённые Россией украинские военные корабли с консервными банками, заявив, что они не представляют боевой ценности.