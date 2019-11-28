В Раде сравнили возвращённые Россией корабли с консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NEWSONE заявил, что возвращённые Россией украинские военные корабли не представляют боевой ценности.

«После видеообращения (украинского. — RT) президента Владимира Зеленского у меня сложилось впечатление, что мы находимся в разных мирах... Он говорил о многом — о принятом госбюджете, о возвращённых кораблях. Но я чувствую тут манипуляцию», — отметил депутат Рады.

По его словам, возвращённые Киеву военные корабли изначально не представляли боевой ценности, так как «простреливались даже учебными снарядами».

«Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе (экс-президента Украины Петра. — RT) Порошенко... Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью», — подчеркнул украинский политик.

Ранее зампостпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский оценил ущерб техническому состоянию трёх возвращённых Россией кораблей в $2,3 млн.

20 ноября в ВМС Украины заявили, что с кораблей пропали унитазы, розетки и плафоны.

ФСБ, в свою очередь, опубликовала видео, подтверждающее, что всё оборудование на украинских кораблях в момент их передачи Киеву находится на своих местах.