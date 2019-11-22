Проект концепции развития ВС представят Путину до 30 марта 2020 года

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Проект концепции строительства и развития Вооружённых сил России будет представлен Советом безопасности страны на утверждение российскому лидеру Владимиру Путину до 30 марта 2020 года.
Проект концепции развития ВС представят Путину до 30 марта 2020 года
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Он отметил, что проект был поддержан, были выражены предложения и дополнения по его корректировке.

«Министерством обороны и другими ведомствами он будет доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше — на утверждение президенту до 30 марта следующего года», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин сообщил, что подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году.

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