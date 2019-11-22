Проект концепции развития ВС представят Путину до 30 марта 2020 года
- РИА Новости
Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Он отметил, что проект был поддержан, были выражены предложения и дополнения по его корректировке.
«Министерством обороны и другими ведомствами он будет доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше — на утверждение президенту до 30 марта следующего года», — цитирует его ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году.