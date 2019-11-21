Путин обсудит с Совбезом перспективы развития армии до 2030 года

Российский президент Владимир Путин 22 ноября обсудит с членами Совета безопасности России перспективы развития вооружённых сил и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент России Путин проведёт 22 ноября заседание Совета безопасности России, на котором планируется рассмотреть перспективы развития вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года», — заявили в Кремле.

В октябре под руководством президента России прошли стратегические учения «Гром-2019». В рамках учений были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

В начале ноября Путин заявил, что общее сокращение оборонных расходов в России связано с тем, что пик мероприятий по модернизации военного оборудования и техники пройден.