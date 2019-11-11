Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

В России идёт общее сокращение оборонных расходов, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«У нас идёт общее сокращение расходов на оборону и безопасность. Связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся», — сказал глава государства.

По его словам, это объясняется тем, что пик мероприятий по модернизации военного оборудования и техники пройден.

Как отметил Путин, созданы производственные мощности, на предприятиях работают высококвалифицированные коллективы.

Российский лидер поручил в этой связи представить чёткие и понятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов.

Ранее Путин заявил, что считает необходимым продолжать обсуждение уменьшения расходов на армию в национальных бюджетах.