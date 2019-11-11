Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

Короткая ссылка
В России идёт общее сокращение оборонных расходов, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
  • РИА Новости

«У нас идёт общее сокращение расходов на оборону и безопасность. Связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся», — сказал глава государства.

По его словам, это объясняется тем, что пик мероприятий по модернизации военного оборудования и техники пройден.

Как отметил Путин, созданы производственные мощности, на предприятиях работают высококвалифицированные коллективы.

Российский лидер поручил в этой связи представить чёткие и понятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов.

Ранее Путин заявил, что считает необходимым продолжать обсуждение уменьшения расходов на армию в национальных бюджетах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить