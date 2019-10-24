Путин рассказал о тратах России на армию

Российский лидер Владимир Путин считает необходимым продолжать обсуждение сокращения военных расходов в национальных бюджетах. Об этом глава государства заявил на саммите Россия — Африка, комментируя выступление президента Республики Чад.

«Хочу обратить ваше внимание, что ни для кого не секрет — и мы этим гордимся, — что сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности и, что самое главное, эффективная современная армия», — сказал он.

Как отметил Путин, «ещё много что нужно сделать в этом смысле».

«Мы тратим на нужды Министерства обороны менее 3% (ВВП. — RT), и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов. Поэтому, конечно, сокращение военного бремени — это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», — добавил он.

В середине октября Путин, говоря о возможности возвращения к холодной войне, подчеркнул, что Россию это затронуло бы в наименьшей степени.

Как отметил тогда президент, Россия занимает седьмое место по расходам на оборону и при этом обладает оружием, «которого нет в мире».