Путин рассказал о тратах России на армию
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- РИА Новости
«Хочу обратить ваше внимание, что ни для кого не секрет — и мы этим гордимся, — что сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности и, что самое главное, эффективная современная армия», — сказал он.
Как отметил Путин, «ещё много что нужно сделать в этом смысле».
«Мы тратим на нужды Министерства обороны менее 3% (ВВП. — RT), и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов. Поэтому, конечно, сокращение военного бремени — это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», — добавил он.
В середине октября Путин, говоря о возможности возвращения к холодной войне, подчеркнул, что Россию это затронуло бы в наименьшей степени.
Как отметил тогда президент, Россия занимает седьмое место по расходам на оборону и при этом обладает оружием, «которого нет в мире».