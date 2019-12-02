На МЦД-1 запустят удлинённые поезда

На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) с понедельника, 2 декабря, запустят удлинённые поезда, состоящие из 11 вагонов.

«МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» досрочно перейдёт на 11-вагонные поезда «Иволга» версии 2.0 вместо курсирующих сейчас семивагонных. Это позволит увеличить количество пассажирских мест на 357 тыс.», — приводит «Известия» сообщение пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что после запуска удлинённых поездов суммарно на МЦД-1 и МЦД-2 станет более 1 млн мест в вагонах в сутки.

Уточняется, что на МЦД-2 уже курсируют 11-вагонные «Иволги» и 10-вагонные «Ласточки», добавление в ноябре дополнительных вагонов к поездам на втором диаметре увеличило число мест на 670 тыс.

Ранее Newinform сообщало, что свыше 3 млн граждан воспользовались МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в первую неделю работы диаметров.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, решение увеличить до 10—11 число вагонов в составе было принято в связи с высоким пассажиропотоком на МЦД.

Линии диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» были запущены 21 ноября.