В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД

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Неправильная работа турникетов на Московских центральных диаметрах (МЦД) — вина компании-перевозчика. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.
В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

По его словам, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) не подготовила должным образом турникеты на МЦД. В связи с этим все издержки будут возложены на неё.

По данным «Ъ», ежедневно ЦППК будет терять около 13,5 млн рублей или 255—280 млн рублей за две недели, пока проезд на МЦД будет бесплатным.

Ранее стало известно, что с 25 ноября по 8 декабря проезд по МЦД будет бесплатным.

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. Российский лидер в числе первых пассажиров сел в поезд, который отправлялся от Белорусского вокзала, и проехал несколько станций.

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