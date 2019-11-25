Проезд по МЦД в течение ближайших двух недель будет бесплатным

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) в ближайшие две недели будет бесплатным.

«На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней. Кроме того, для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», — написал он на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин также заявил, что в связи с высоким пассажиропотоком на МЦД было принято решение увеличить до 10-11 число вагонов в составе.

Ранее в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что в день запуска Московских центральных диаметров (МЦД) в Москве новыми линиями воспользовались более 500 тыс. человек.