Более 500 тысяч пассажиров воспользовались МЦД в первый день работы

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В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что в день запуска Московских центральных диаметров (МЦД) в Москве новыми линиями воспользовались 500 тыс. человек.
Более 500 тысяч пассажиров воспользовались МЦД в первый день работы
  • РИА Новости

«В первый день запуска движения по линиям первых двух диаметров МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 500 тыс. человек. Из них более 224 тыс. человек проехали по маршруту МЦД-1 (Белорусско-Савёловский) и более 277 тыс. человек — по маршруту МЦД-2 (Курско-Рижский)», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва». 

В ЦППК также уточнили, что благодаря открытию МЦД удалось увеличить пассажиропоток на 8%, или более чем на 40 тыс. человек.

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. 

Сайт «Москва 24» сообщал, что в поездах Московского метрополитена появились новые схемы с первыми двумя маршрутами МЦД.

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