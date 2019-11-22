Движение поездов на МЦД-2 ввели в график после сбоя

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На втором Московском центральном диаметре утром 22 ноября произошёл сбой в движении поездов, в настоящее время движение введено в график. 
Движение поездов на МЦД-2 ввели в график после сбоя
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

В компании отмечали, что поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабина.

«На D2 (МЦД-2) восстановлен интервал в шесть минут», — сообщили позже в ЦППК.

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. Российский лидер в числе первых пассажиров сел в поезд, который отправлялся от Белорусского вокзала, и проехал несколько станций.

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