Движение поездов на МЦД-2 ввели в график после сбоя

На втором Московском центральном диаметре утром 22 ноября произошёл сбой в движении поездов, в настоящее время движение введено в график.

Об этом говорится в сообщении Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

В компании отмечали, что поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабина.

«На D2 (МЦД-2) восстановлен интервал в шесть минут», — сообщили позже в ЦППК.

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. Российский лидер в числе первых пассажиров сел в поезд, который отправлялся от Белорусского вокзала, и проехал несколько станций.