Первых пассажиров МЦД угостят горячим чаем

Первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска движения бесплатно раздадут горячий чай, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в пресс-службе, 21 ноября на пяти станциях также заработают специальные фотозоны. В них размещены баннеры с изображением деревьев, на которых сидят птицы иволги, в честь которых названы поезда МЦД.

Сделать памятную фотографию можно будет на станциях Окружная, Стрешнево, а также на Белорусском, Савёловском и Курском вокзалах. Там же будут работать аниматоры в костюмах иволги.

Ранее руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина в беседе с телеканалом «360» рассказала, как воспользоваться всеми привилегиями МЦД и сэкономить средства на поездках.