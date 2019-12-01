The National Interest назвал самые «странные» советские автоматы

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Американский журнал The National Interest назвал самые необычные экспериментальные образцы советских автоматов, которые не вышли в массовое производство.
The National Interest назвал самые «странные» советские автоматы
  • ©wikimedia

Журналисты сравнили образцы ТКБ-011 и ТКБ-022 с оружием «из фильмов о пришельцах». Экспериментальное оружие ТКБ-0146 поразило американцев своей скорострельностью: оружие могло совершать до 2 тыс. выстрелов в минуту при среднем показателе в 600 выстрелов.

Кроме того, журналисты отметили странный образец ТКБ-059, у которого было три ствола. Такой дизайн, по задумке создателей, должен был увеличить кучность стрельбы. 

В конце статьи авторы подчеркнули, что, несмотря на тот факт, что такое экспериментальное оружие не было принято на вооружение, оно помогло советским производителям оружия расширить свои возможности.

Ранее The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.

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