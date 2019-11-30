NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

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Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.

Отмечается, что основной задачей данной винтовки является поражение целей, защищённых тяжёлым бронежилетом.

Автор статьи уточняет, что оружие спроектировано на базе гражданского охотничьего ружья.

Также сообщается, что у НАТО аналогичного вооружения нет.

21 ноября National Interest назвал новый вариант российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, который был разработан в ЦКИБ СОО, «ужасом на поле боя», высоко оценив его характеристики.

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