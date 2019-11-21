NI назвал новый российский автомат «ужасом на поле боя»

Американский журнал National Interest назвал новый вариант российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, который был разработан в ЦКИБ СОО, «ужасом на поле боя», высоко оценив его характеристики.

Журнал отмечает, что автомат был разработан для спецназа ФСБ. Как ожидается, это оружие будет использоваться в контртеррористических операциях.

По данным издания, оружие предназначено для тех случаев, когда дальность выстрела не имеет значения.

Указывается, что патрон 12,7 × 55 мм может быстро нейтрализовать цель, это позволит избежать длительных перестрелок.

При этом «эффективная дальность» автомата — до 100 м, что, по мнению автора статьи, является довольно низким показателем для военного использования, но достаточным для ведения ближнего боя.

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