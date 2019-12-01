СК проводит проверку по факту хлопка газа в Ярославле

В Ярославле проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины при хлопке газа в жилом доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

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«Следователями и криминалистами регионального следственного управления СК России проводится детальный осмотр места происшествия, устанавливаются причины произошедшего», — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Ярославле. Спасатели эвакуировали из здания 350 человек. Позднее в МЧС сообщили, что почти все эвакуированные из-за ЧП жители вернулись в свои квартиры.