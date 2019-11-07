СК начал проверку из-за отравления семьи угарным газом в ХМАО
- РИА Новости
По предварительной информации, все пострадавшие являются членами одной семьи.
«Накануне их дом отапливался с помощью бензогенератора, находившегося в подвальном непроветриваемом помещении. Отравление семьи могло произойти в результате скопления газа в подвале и дальнейшего его попадания в жилые комнаты», — заявили в СК.
В департаменте здравоохранения региона сообщили, что четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть — в лёгкой степени.
Ранее прокуратура также начала проверку из-за отравления десяти человек в ХМАО.