Спасатели эвакуировали 350 человек после хлопка газа в доме в Ярославле
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Из жилого дома эвакуировано 350 человек, решается вопрос о размещении в ПВР», — сказал собеседник.
По уточнённым данным, хлопок повредил несущую стену между квартирами.
Также агентство отмечает, что в МЧС заявили о пострадавшем молодом человеке, который получил в результате происшествия ожоги второй степени и был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Ярославле, в результате чего пострадал ребёнок.
В июне ФАН сообщало, что названа причина хлопка бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Сочи.