Спасатели эвакуировали 350 человек после хлопка газа в доме в Ярославле

Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Из жилого дома эвакуировано 350 человек, решается вопрос о размещении в ПВР», — сказал собеседник.



По уточнённым данным, хлопок повредил несущую стену между квартирами.

Также агентство отмечает, что в МЧС заявили о пострадавшем молодом человеке, который получил в результате происшествия ожоги второй степени и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Ярославле, в результате чего пострадал ребёнок.

В июне ФАН сообщало, что названа причина хлопка бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Сочи.