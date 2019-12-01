Спасатели эвакуировали 350 человек после хлопка газа в доме в Ярославле

Короткая ссылка
Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Из жилого дома эвакуировано 350 человек, решается вопрос о размещении в ПВР», — сказал собеседник.

По уточнённым данным, хлопок повредил несущую стену между квартирами.

Также агентство отмечает, что в МЧС заявили о пострадавшем молодом человеке, который получил в результате происшествия ожоги второй степени и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Ярославле, в результате чего пострадал ребёнок.

В июне ФАН сообщало, что названа причина хлопка бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить