В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси», — сказал собеседник.
По его словам, в результате происшествия пострадал ребёнок.
Уточняется, что несущие конструкции дома повреждены не были.
Ранее хлопок газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир в городе Карабаш. В результате инцидента один человек пострадал.
В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.