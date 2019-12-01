В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Ярославле.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси», — сказал собеседник.

По его словам, в результате происшествия пострадал ребёнок.

Уточняется, что несущие конструкции дома повреждены не были.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир в городе Карабаш. В результате инцидента один человек пострадал.

В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.