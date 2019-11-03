Хлопок газа произошёл в доме под Челябинском

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Хлопок газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир в городе Карабаш, один человек пострадал.

«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси (без последующего горения)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что на момент инцидента в квартире находилось три человека. Бывшая среди них женщина получила незначительные ожоги и была направлена в медицинское учреждение.

Также сообщается, что из подъезда был эвакуирован 21 человек, которому после осмотра здания было разрешено вернуться в свои квартиры.

12 августа в результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал. 

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