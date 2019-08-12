В МЧС подтвердили хлопок газа в доме в Москве

В МЧС подтвердили информацию о хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Произошёл хлопок газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного дома, без последующего горения. Произошло обрушение стены и нарушено остекление», — сказал собеседник.

Вместе с этим он указал, что информация по поводу наличия пострадавших ы результате инцидента уточняется.

Ранее источник сообщил о хлопке газа в доме на юге Москвы.

В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.