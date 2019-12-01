В МЧС рассказали о ситуации на месте хлопка газа в Ярославле
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение заселить обратно жильцов с перового по восьмой подъездов, кроме второго», — сказал собеседник.
Уточняется, что во втором подъезде проживали 33 человека.
«27 разместились у родственников, шесть размещены в гостинице «Которосль» города Ярославль», — добавили в МЧС.
Отмечается, что 1 декабря комиссия из мэрии намерена начать оценивать повреждения и возможность восстановления поврежденных конструкций дома.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Ярославле. Спасатели эвакуировали из здания 350 человек.