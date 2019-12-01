В МЧС рассказали о ситуации на месте хлопка газа в Ярославле

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В МЧС заявили, что почти все эвакуированные после хлопка газа в жилом доме в Ярославле вернулись в свои квартиры.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение заселить обратно жильцов с перового по восьмой подъездов, кроме второго», — сказал собеседник.

Уточняется, что во втором подъезде проживали 33 человека.

«27 разместились у родственников, шесть размещены в гостинице «Которосль» города Ярославль», — добавили в МЧС.

Отмечается, что 1 декабря комиссия из мэрии намерена начать оценивать повреждения и возможность восстановления поврежденных конструкций дома.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Ярославле. Спасатели эвакуировали из здания 350 человек.

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