Стало известно о состоянии ребёнка, выжившего после отравления в Симферополе

В крымском Минздраве рассказали о состоянии ребёнка, выжившего после отравления в Симферополе, сообщает РИА Новости Крым.

По имеющимся данным, мальчика перевели из реанимации в стационар Симферопольской городской детской клинической больницы.

«Состояние средней степени тяжести», — сказали в министерстве.

Как передаёт «Крыминформ», ранее была выписана мать ребёнка.

24 ноября мать и трое детей были госпитализированы, спасти двоих детей не удалось.

Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и другие исследования для установления источника отравления и точной причины смерти.

СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Симферополе.