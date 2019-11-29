Стало известно о состоянии ребёнка, выжившего после отравления в Симферополе

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В крымском Минздраве рассказали о состоянии ребёнка, выжившего после отравления в Симферополе, сообщает РИА Новости Крым.
Стало известно о состоянии ребёнка, выжившего после отравления в Симферополе
  • РИА Новости

По имеющимся данным, мальчика перевели из реанимации в стационар Симферопольской городской детской клинической больницы.

«Состояние средней степени тяжести», — сказали в министерстве.

Как передаёт «Крыминформ», ранее была выписана мать ребёнка.

24 ноября мать и трое детей были госпитализированы, спасти двоих детей не удалось.

Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и другие исследования для установления источника отравления и точной причины смерти.

СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Симферополе.

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