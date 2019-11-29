Стало известно о состоянии ребёнка, выжившего после отравления в Симферополе
- РИА Новости
По имеющимся данным, мальчика перевели из реанимации в стационар Симферопольской городской детской клинической больницы.
«Состояние средней степени тяжести», — сказали в министерстве.
Как передаёт «Крыминформ», ранее была выписана мать ребёнка.
24 ноября мать и трое детей были госпитализированы, спасти двоих детей не удалось.
Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и другие исследования для установления источника отравления и точной причины смерти.