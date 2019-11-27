В Минздраве прокомментировали сообщения о гибели двух детей от отравления в Крыму

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В крымском Минздраве прокомментировали сообщения о гибели двух детей от отравления в Симферополе, передаёт РИА Новости Крым.
В Минздраве прокомментировали сообщения о гибели двух детей от отравления в Крыму
  • РИА Новости

24 ноября мать и трое детей были госпитализированы, спасти двоих детей не удалось.

Выживший четырёхлетний мальчик доставлен в Республиканскую детскую инфекционную больницу.

«На данный момент он продолжает находиться в реанимационном отделении, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких», — заявили в ведомстве.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное, она уже переведена в терапевтическое отделение.

Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и другие исследования для установления источника отравления и точной причины смерти, сообщает «Новый Севастополь».

Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Симферополе.

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