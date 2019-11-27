В Минздраве прокомментировали сообщения о гибели двух детей от отравления в Крыму
- РИА Новости
24 ноября мать и трое детей были госпитализированы, спасти двоих детей не удалось.
Выживший четырёхлетний мальчик доставлен в Республиканскую детскую инфекционную больницу.
«На данный момент он продолжает находиться в реанимационном отделении, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких», — заявили в ведомстве.
Состояние женщины оценивается как удовлетворительное, она уже переведена в терапевтическое отделение.
Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и другие исследования для установления источника отравления и точной причины смерти, сообщает «Новый Севастополь».
Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Симферополе.